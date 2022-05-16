بوركينا فاسو تدعم طلب السعودية لاستضافة معرض "إكسبو الدولي 2030"

أعلنت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج أوليفيا روامبا، عن دعم بلادها لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، مع رئيس بوركينا فاسو هنري بول ساداغو داميبا، أن بلادها تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
من جهة أخرى، عبّر المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لذلك الدعم، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يأتي انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين البلدين.