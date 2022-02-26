"بوليفارد رياض سيتي" يحتفي باليوم الوطني الكويتي

عاش زوار "بوليفارد رياض سيتي" إحدى مناطق موسم الرياض مساء أمس، أبهى لحظات البهجة والفرح، ضمن احتفالات اليوم الوطني الكويتي، كما شهدت المنطقة حفلًا فنيًّا غنائيًّا كبيرًا؛ ابتهاجًا بالمناسبة، بحضور لافت من الأشقاء الكويتيين.

ففي ليلة بعنوان "ليلة في حب الكويت"، شارك نخبة من نجوم الفن على مسرح محمد عبده في "بوليفارد رياض سيتي"، كما تخلل الحفل فاصل مسرحي شارك فيه عدد من فناني دولة الكويت.

كما عرضت شاشات سكوير وسط "بوليفارد رياض سيتي" صورًا متنوعة بهذه المناسبة.