"بيئة عسير" تطلق فعاليات المعرض المصور المصاحب لأسبوع البيئة

من جهة أخرى وضمن فعاليات أسبوع البيئة، تم بمحافظة طريب زراعة أول شتلة بمنتزه طريب الخضراء، وفي مركز قنا والبحر تم توزيع عدد من الشتلات بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية، كما قام مكتب محايل بغرس وتوزيع ألف شتلة متنوعة على المواطنين في عدد من الأسواق الشعبية والمدارس، وفي مركز الحريضة تمت زراعة عدد من الشتلات بمدرسة عمر بن عبدالعزيز، بحضور رئيس المركز والفرق التطوعية، كما تم تنفيذ حملة لتنظيف شاطئ الحريضة.