"بيئة عسير" تطلق فعاليات المعرض المصور المصاحب لأسبوع البيئة

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله الويمني، اليوم الثلاثاء، المعرض البيئي المصور المصاحب لفعاليات أسبوع البيئة الذي انطلق يوم أمس بمشاركة عدد من الهيئات البيئية والأرصاد.
وتفصيلًا: يحتوي المعرض على أجنحة تعريفية بالخدمات التي تقدمها المراكز, وركن تعليمي وتثقيفي خاص بالأطفال, وسيستمر المعرض في استقبال الزوار لمدة أربعة أيام.
ومن ضمن فعاليات أسبوع البيئة أيضًا تم اليوم زراعة خمسمائة شتلة في منتزه الهضبة بأبها بمشاركة الكلية التقنية بأبها وعدد من المتطوعين.
من جهة أخرى وضمن فعاليات أسبوع البيئة، تم بمحافظة طريب زراعة أول شتلة بمنتزه طريب الخضراء، وفي مركز قنا والبحر تم توزيع عدد من الشتلات بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية، كما قام مكتب محايل بغرس وتوزيع ألف شتلة متنوعة على المواطنين في عدد من الأسواق الشعبية والمدارس، وفي مركز الحريضة تمت زراعة عدد من الشتلات بمدرسة عمر بن عبدالعزيز، بحضور رئيس المركز والفرق التطوعية، كما تم تنفيذ حملة لتنظيف شاطئ الحريضة.
وفي محافظة بيشة دشن محافظ بيشة المُكلّف أسبوع البيئة، بحضور ومشاركة جمعية رأفة لرعاية الأيتام، ورابطة بيشة البيئية، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والإعلاميين. وفي المجاردة تم تدشين أسبوع البيئة بحضور محافظ المجاردة المُكلف وبالتنسيق مع بلدية المجاردة؛ حيث تمت زراعة عدد من الشتلات بحديقة السلام. وفي محافظة بلقرن دشن وكيل المحافظة أسبوع البيئة، وتمت زراعة 500 شتلة بمنتزه الديرة, وتوزيع الشتلات وتنظيف المنتزه. وفي مركز العمائر دشن محافظ الأمواه أسبوع البيئة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية، وبحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية وطلاب المدارس، كما تم تدشين الفعاليات في كل من محافظات تنومة وتثليث ومركز الصبيخة وغيرها.