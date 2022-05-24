بيئة عمل بلا أوراق.. وكلاء صناعة الخليج يتفقدون تجربة "مدن" الرائدة بالمملكة

استقبلت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وكلاء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، للاطلاع على منظومتها الاستثمارية التي تسهم في تعزيز دور القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".
وأكّد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن وفد وكلاء الصناعة بدول الخليج زار المدينة الصناعية الثانية بالرياض، واطلع على عديدٍ من المشروعات القائمة والمنتجة والجاري تنفيذها، كما استمع إلى عرضٍ تفصيلي حول برنامج المدن الذكية، وجهود "مدن" في دعم وتحفيز الاستثمارات الصناعية بالتكامل مع شركائها في القطاعين العام والخاص من خلال إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.
وأوضح أن جولة الوفد شملت زيارة مركز الوثائق والمحفوظات الذي دشنته "مدن" أخيراً، في إطار إستراتيجيتها للتحول الرقمي، وتوفير بيئة عمل بلا أوراق، ومشروعات البنية التحتية والمرافق والخدمات اللوجستية التي تؤسّس لمجتمع صناعي متكامل ومستدام يدعم نمو وازدهار الأنشطة الاستثمارية للشركاء الصناعيين.