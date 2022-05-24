بيئة عمل بلا أوراق.. وكلاء صناعة الخليج يتفقدون تجربة "مدن" الرائدة بالمملكة

وأكّد مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن وفد وكلاء الصناعة بدول الخليج زار المدينة الصناعية الثانية بالرياض، واطلع على عديدٍ من المشروعات القائمة والمنتجة والجاري تنفيذها، كما استمع إلى عرضٍ تفصيلي حول برنامج المدن الذكية، وجهود "مدن" في دعم وتحفيز الاستثمارات الصناعية بالتكامل مع شركائها في القطاعين العام والخاص من خلال إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي.