بيانات رسمية تكشف نسبة امتثال الشركات المرخصة في النقل بالحج والمخالفات

وبيّنت الهيئة، أن مجموع عمليات الفحص العام لكافة وسائل النقل خلال موسم الحج، بلغت حتى الآن أكثر من 100 ألف عملية فحص، وسجلت المخالفات المرصودة (12.212) ألف مخالفة، تنوعت ما بين عدم الحصول على بطاقة تشغيل أو بطاقة سائق، أو عدم العناية بالحالة الفنية للحافلة ونظافتها، أو عدم توفر وسائل السلامة فيها، أو عدم وجود كشف ببيانات الرحلة والركاب، وكذلك عدم وجود بطاقة عفش على حقائب وأمتعة الركاب، بالإضافة إلى وجود بعض العوائق في ممرات ومداخل الحافلة، أو تجاوز العمر التشغيلي المعتمد للسيارة، أو عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل عند بدء الرحلة.