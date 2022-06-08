بيانات "ساما".. "القروض العقارية" تواصل تراجعها 41% وسط تفاؤل باستقرار الأسعار

واستحوذ التمويل المقدم للفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك خلال أبريل الماضي بقيمة 5.9 مليار ريال وبنسبة 64%، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.71 مليار ريال ثم الأراضي بـ1.61 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أبريل 2022 نحو 11.3 ألف عقد، بانخفاض قدره 43% عن الفترة نفسها من العام الماضي.