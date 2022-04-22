بيان أمني بشأن القبض على مواطن تسبب في وفاة 4 من أسرته حرقاً داخل منزلهم بالقطيف

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية القبض على مواطن ارتكب حادثة جنائية بسكب مادة البنزين، وإضرام النار داخل منزلهم، نتج عنه وفاة (4) أشخاص من أسرته بمحافظة القطيف، وتبين من إجراءات الاستدلال أنه تحت تأثير تعاطي مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وكانت "سبق" قد نشرت خبراً عن قيام الجهات الأمنية بالتحقيق في وفاة ٤ أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم حرقاً في حادث مأساوي، أمس الخميس؛ وذلك في مدينة صفوى التابعة لمحافظة القطيف.
وأكد شهود عيان أن حريقاً شب في منزل العائلة التي كانت محاصرة في إحدى الغرف؛ حيث لم تفلح محاولات إنقاذهم من قبل الجيران الذين حاولوا الدخول للإنقاذ من إحدى النوافذ إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب وجود قضبان حديدية حالت دون وصولهم لإنقاذ العائلة.
فيما باشرت فرق الإطفاء الحريق وتم نقل رفات الضحايا لتبدأ الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادثة التي يشتبه أن تكون جنائية، نظراً لكون الحريق استخدمت فيه مادة مشتعلة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"، فإن الجهات الأمنية تحفظت على شاب من العائلة فيما تم نقل رفات الضحايا الذين بلغ عددهم٤ ضحايا.