بيان أمني بشأن القبض على مواطن تسبب في وفاة 4 من أسرته حرقاً داخل منزلهم بالقطيف

وأكد شهود عيان أن حريقاً شب في منزل العائلة التي كانت محاصرة في إحدى الغرف؛ حيث لم تفلح محاولات إنقاذهم من قبل الجيران الذين حاولوا الدخول للإنقاذ من إحدى النوافذ إلا أنهم لم يتمكنوا بسبب وجود قضبان حديدية حالت دون وصولهم لإنقاذ العائلة.