بيان إعلامي.. "صحة عسير" توضح ما تم اتخاذه حيال مواقف الزوار والمراجعين

أوضحت "صحة عسير" أنه وإشارةً لما تم تداوله عبر عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول مواقف مستشفى عسير المركزي والحاجة الماسة لتخصيص مواقف لخدمة المراجعين والزوار؛ فإنه قد تم الإعلان عن الرغبة في استئجار أرض كمواقف سيارات للمراجعين، وتم استقبال الطلبات وفي طور استكمال ما يلزم من إجراءات في التعميد والترسية.
وأشارت إلى أنه بناءً على توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، فقد وجه أيضًا جميع المعنيين في صحة المنطقة بمتابعة استكمال الإجراءات بشكل عاجل للتسهيل على المستفيدين من المرضى والمراجعين والزوار الكرام.