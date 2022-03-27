بيان إعلامي.. "صحة عسير" توضح ما تم اتخاذه حيال مواقف الزوار والمراجعين

أوضحت "صحة عسير" أنه وإشارةً لما تم تداوله عبر عدد من الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول مواقف مستشفى عسير المركزي والحاجة الماسة لتخصيص مواقف لخدمة المراجعين والزوار؛ فإنه قد تم الإعلان عن الرغبة في استئجار أرض كمواقف سيارات للمراجعين، وتم استقبال الطلبات وفي طور استكمال ما يلزم من إجراءات في التعميد والترسية.