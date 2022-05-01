بيان سعودي باكستاني: نناقش إمكانية دعم وديعة المملكة لدى "المركزي الباكستاني"

صدر بيان مشترك لزيارة دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد/ محمد شهباز شريف إلى المملكة؛ فيما يلي نصه:

"في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وتجسيدًا لأواصر الأخوة الإسلامية القائمة بين البلدين الشقيقين؛ قام دولة رئيس وزراء باكستان الإسلامية السيد/ محمد شهباز شريف، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية خلال المدة من 27 إلى 29/ 9/ 1443هـ، الموافق 28- 30/ 4/ 2022م، واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، دولةَ رئيس الوزراء الباكستاني في جدة؛ حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، والتعاون الوثيق القائم بين البلدين في شتى المجالات، وبَحَثَا سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة.