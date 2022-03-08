بيان مشترك لزيارة الرئيس المصري للمملكة يؤكد توحُّد الرؤى في القضايا كافة

وأكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما حثّ إثيوبيا على التخلي عن سياستها الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية، والالتزام بتعهداتها بمقتضى القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقَّع في 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وضرورة التعاون بحسن نية مع مصر والسودان للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، اتساقًا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.

وعبَّر الجانب المصري عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي، كما أكد الجانب المصري رفضه أي اعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن أمن السعودية ومنطقة الخليج العربي يعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وفيما يتعلق بأفغانستان أكد الجانبان ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان، وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وأكدا ضرورة استمرار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وعبَّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان.

كما أكدا أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بجميع مكوناته وتداعياته، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة الأنشطة كافة المزعزعة للاستقرار.

كما عبَّر الجانبان عن ارتياحهما للجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وجهودهما المشتركة في إطار عمل المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.

وفي الجانب الأمني والعسكري أشاد الجانبان بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، ورغبتهما في تعزيز ذلك بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين. وأكد الطرفان خطورة السلوك الإيراني العدائي تجاه دول المنطقة، وخطر امتلاك النظام أسلحة الدمار الشامل على المنطقة والعالم، وأن أي اتفاق دولي بهذا الخصوص لا بد أن يتم بمشاركة دول المنطقة. كما أعرب الطرفان عن رفضهما لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في تهديد الملاحة البحرية، وأنه لا يمكن التغاضي عن امتلاك هذه الميليشيات قدرات عسكرية نوعية؛ كونه تهديدًا مباشرًا لأمن المملكة العربية السعودية ودول المنطقة. وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون بين البلدين، وخصوصًا في المجال العسكري، وتعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية.

وفي الشأن الاقتصادي والتجاري اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاقتصادية استثماريًّا وتجاريًّا بين البلدين، ونقلها إلى آفاق أوسع؛ لترقى لمتانة العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ومن خلال تحقيق التكامل بين الفرص المتاحة من خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030م ورؤية جمهورية مصر العربية 2030م. كما أكد الجانبان عزمهما على مواصلة العمل لتمكين الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في العديد من القطاعات المستهدفة، بما في ذلك السياحة والطاقة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات والتطوير العقاري والزراعة. وأعرب الجانبان عن تطلعهما لجذب خبرات القطاع الخاص لديهما إلى المشاريع الضخمة المستقبلية في البلدين. كما أوضح الجانبان حرصهما على تسهيل أي تحديات تواجه استثماراتهما في كلا البلدين. كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وأهمية رفع مستوى سياحة اليخوت، وتسهيل مرورها عبر قناة السويس من خلال عدد من المبادرات بين الجانبين. وأشاد الجانبان بحجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، الذي يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين السعودية وجمهورية مصر، وأكدا أهمية استمرار العمل على تطويره من خلال انتظام عقد مجلس الأعمال المشترك، وتبادل الزيارات والوفود التجارية.

وفي مجال الطاقة والتغير المناخي رحب البلدان بتوقيع ترسية مشاريع الربط الكهربائي التي جرت في شهر أكتوبر من عام 2021م، والتطلع للاستفادة من هذه المشاريع في التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وزيادة المحتوى المحلي في هذه المشاريع بما يخدم مصالح البلدين. كما رحبت السعودية باستضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ، وأعربت عن ثقتها في نجاحها في استضافة هذه المناسبة، وأكدت أهمية التعاون المستمر للوصول لحلول شاملة وأجندة تدعم مصالح الدول النامية، وتعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية. ورحبت جمهورية مصر العربية بإطلاق السعودية مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وأعربت عن دعمها لجهود السعودية في مجال التغيُّر المناخي من خلال تطبيق منهج الاقتصاد الدائري للكربون. وعبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون من قطاع البترول والغاز، بما في ذلك تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه وبناء الخبرات.

كما رحب الجانبان ببحث سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين، وتطوير التقنيات فيما يتعلق بنقل الهيدروجين وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين. كما أكدا الجانبان أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات، منها كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والابتكار والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المحتوى المحلي بالمساهمة في تحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية في مجال مكونات قطاعات الطاقة، والعمل على توطينها لرفع الناتج المحلي، إضافة إلى تطوير رأس المال البشري، وكذلك بحث فرص التعاون في مجال التدريب وتنمية المهارات وتبادل الخبرات للمختصين في أنشطة الصناعة البترولية كافة.

كما أكد الجانبان أولوية موضوعات التكيف وتعزيز القدرة على التعامل مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ، وكذلك من خلال الإدارة المستدامة للموارد والمناطق الساحلية. كما اتفق الجانبان على ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة تعهداتها والتزاماتها في إطار الاتفاقية الإطارية لتغيُّر المناخ واتفاق باريس.

وفي الجانب التعليمي رحب الجانبان برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين الشقيقين إيمانًا منهما بأن التعليم أساس لبناء القدرات البشرية والنهوض بها، ومحرك رئيس للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما أكد الجانبان أهمية توسيع التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث والابتكار، وتشجيع العلاقات المباشرة بين الجامعات والمؤسسات العلمية في البلدين الشقيقين. وشدد الجانبان على ضرورة دعم استمرارية التعليم في أوقات الأزمات، وتوفير تعليم شامل وعالي الجودة للجميع.

وفي الجانب الصحي أعرب الجانبان عن عزمهما على تعزيز التعاون القائم بينهما في مجالات الصحة، وتشجيع استكشاف فرص جديدة خاصة في مجالات مكافحة الأوبئة والجوائح العالمية، والاستثمار في القطاع الصحي، والصحة الرقمية، وغيرها من المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك. كما أكد الطرفان حرصهما على دعم المبادرات العالمية لمواجهة التهديدات والتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، مثل المعاهدة الدولية للوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، ومبادرة تسريع أدوات مكافحة (كوفيد-19) (ACT-Accelerator).

وفي الشأن الرياضي والسياحي والاجتماعي والثقافي أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتطويره، وإقامة برامج مشتركة في مجالَي الرياضة والشباب. وأكد الجانبان أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته. ويشتمل التعاون الثقافي بين البلدين على المشاركة في الفعاليات والمعارض الثقافية لكل بلد، وتوحيد الرؤى والتوجهات لدى المنظمات الدولية ذات الصلة بالشأن الثقافي، خاصة فيما يتعلق بملفات التراث غير المادي. كما أعرب الجانب المصري عن دعمه لترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة الرياض معرض إكسبو الدولي 2030، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية لديها القدرات والإمكانات الكافية لإقامة نسخة مميزة من معرض إكسبو الدولي بأفضل مستويات الابتكار، وتقديم تجربة غير مسبوقة في هذا الحدث العالمي.