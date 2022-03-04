بيان من مكتب رئيس ساحل العاج يؤكد دعمها استضافة السعودية "إكسبو 2030"

صدر بيان من مكتب رئيس ساحل العاج اليوم، نقلته الصحف الإيفوارية، حول استقبال رئيس الدولة، الحسن واتارا، مستشار الديوان الملكي، أحمد بن عبدالعزيز قطان، في القصر الرئاسي، الذي حمل رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الرئيس العاجي.