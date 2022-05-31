"بيت المتبولي" في جدة التاريخية.. واحة جذب سياحي ضمن فعاليات "موسم جدة"

ويتميز البيت باستخدام الأخشاب المزخرفة في جدرانه وأسقفه من الداخل، مما يساعد على تحريك الهواء وتلطيف الجو من الحرارة، ويتكوّن البيت من الداخل من 4 أدوار ومدخلين مستقلين، ويطل المدخل الرئيس على سوق العلوي ويضم مقعدين برواشين تقليدية وأسقف مرتفعة أحدهما مخصص لجلسة الرجال وكبار بيت المتبولي والآخر للشباب أسفل البيت، ويحتوي على اثنين من الصهاريج كانا يستخدمان لتخزين مياه الأمطار الوفيرة في ذلك الوقت.