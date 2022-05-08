بيت زجاجي لنقارن أنفسنا بالعالم.. "آل الشيخ" يكشف كيف تغيّرت فلسفة التعليم

ومضى يقول: "أزعم أن فلسفة التعليم العام تغيّرت من الإعداد للجامعة إلى الإعداد للحياة وسوق العمل، فأصبح متعدد الأغراض والأهداف، ومن المفترض أن تتاح للطالب في المرحلة الثانوية خيارات متعددة، ولدينا الآن ما نسميه المسار الموازي للتعليم الثانوي الذي يعتمد على كورسات عالمية يستطيع الطالب أن يطور مساراً خاصاً به بشكل ذاتي وموجّه"، مشيراً إلى أن التعليم الثانوي الآن من الممكن أن يخرج رائد أعمال.