"بيت سِتّي" في موسم جدة يكشف للأطفال أجواء الزمن الجميل من خلال ألعاب الثمانينيات

أعاد "بيت ستّي" في منطقة "جدة بيير" الأطفال إلى الزمن الجميل في جوانب الترفيه لدى الأجيال الماضية في زمن الثمانينيات؛ حيث تعد هذه المنطقة أكبر مدينة ألعاب متنقلة على ساحل البحر، وتتميّز بتنوع خيارات الترفيه الحديث فيها واحتضانها لأكثر من 39 لعبة.