"بيت سِتّي" في موسم جدة يكشف للأطفال أجواء الزمن الجميل من خلال ألعاب الثمانينيات
أعاد "بيت ستّي" في منطقة "جدة بيير" الأطفال إلى الزمن الجميل في جوانب الترفيه لدى الأجيال الماضية في زمن الثمانينيات؛ حيث تعد هذه المنطقة أكبر مدينة ألعاب متنقلة على ساحل البحر، وتتميّز بتنوع خيارات الترفيه الحديث فيها واحتضانها لأكثر من 39 لعبة.
وخصّصت إدارة الموسم موقعًا لاستحضار ذكريات الطفولة في بيت الجَدّة، أو كما يسمونه في المنطقة الغربية "بيت سِتِّي"؛ لتعريف الجيل الجديد ببعض تفاصيل الماضي الجميل الذي كان يعيشه آباؤهم.
ويحمل "بيت ستّي" في جدة بيير الكثير من الذكريات التي جدّدها موسم جدة 2022 في منطقة "ثرو باك" بجدة بيير بطابع مميز، وسط مدينة ألعاب تتزاحم فيها ألعاب ووسائل الترفيه الحديثة.
وتضم فعالية "ثرو باك" 4 مناطق تتميّز بأجواء تحاكي تجربة العيش والبساطة التي تميزت بها بيوت ذلك الزمن، بدءًا من "بيت ستّي" والغرفة الرئيسة، إلى بقالة الحلويات الشهيرة، وصولًا لوسائل الاتصال والألعاب الترفيهية آنذاك.
وتستقبل الفعالية زوار جدة بيير كأول منطقة يدخلها الزائر عند وصوله لتعيد له شريط الذكريات في بيت الجدّة بكل تفاصيلها الجميلة، وفي آخر منطقة في "ثرو باك" يتعرف الزائر على ألعاب جيل زمن الثمانينيات، والتي منها لعبة "أتاري"، وكمبيوتر صخر والكثير من الألعاب الأخرى .