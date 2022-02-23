بيشة.. جموع المواطنين والمسؤولين تودّع الشهيد "الشهراني"

شيّعت جموع المصلين بجامع الباقرة في محافظة بيشة اليوم، جثمان شهيد الواجب محمد علي المحامدة المنبهي الشهراني، الذي استُشهد وهو يدافع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وتوافد عدد من المواطنين والمسؤولين من محافظة بيشة والمراكز التابعة لها؛ لأداء الصلاة على شهيد الواجب والدفن بمقبرة الباقرة.

فيما نقل محافظ سعيد ناصر الطلوق لذوي الشهيد تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووزير الداخلية وأمير منطقة عسير لذوي الشهيد، سائلًا الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويتقبله في الشهداء، وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على حدود الوطن.