"بيكمان كولتر".. استراتيجية طموحة لأكبر شركات التشخيص المخبري في العالم للتوسع بالمملكة

وتتواجد شركة بيكمان كولتر في السوق السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وكانت تقوم بالأعمال التجارية من خلال شركائها، إلى أن بادرت في العام 2017م بالدخول في مشروع مشترك مع شريك سعودي محلي. وقد استحوذت الشركة الآن على كامل الأسهم التي يملكها ذلك الشريك في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة جبارة تدعم خطط الشركة لبناء مكانة رائدة لها في السوق السعودي وأسواق المنطقة.