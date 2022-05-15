"بيكمان كولتر".. استراتيجية طموحة لأكبر شركات التشخيص المخبري في العالم للتوسع بالمملكة

تعتبر "بيكمان كولتر" إحدى أكبر شركات التشخيص المخبري في العالم، وهي تسعى إلى التوسع بشكل كبير في المملكة العربية السعودية من خلال استراتيجية طموحة للنمو مرتبطة برؤية المملكة 2030.
وستقدم الشركة في هذا الإطار إلى السوق السعودي مجموعة من الخدمات والابتكارات الجديدة المصممة لتسريع التحول الإيجابي في قطاع الرعاية الصحية، والتقدم السريع في مجال التشخيص المخبري في المملكة، وستركز الاستثمارات على تسريع اعتماد تقنية "لين" في عمليات سير العمل وتكنولوجيا المعلوماتية، وأيضًا على تسريع عمليات التوريد من خلال تعزيز الخدمات اللوجستية المحلية، وتحسين خدمة العملاء من خلال التركيز على كفاءة إدارة العمليات والخدمات وتقديم الدورات التدريبية لفريق عمل المختبرات، للوصول في نهاية المطاف إلى هدف تحسين تجربة المريض.
وستُسهم هذه الاستثمارات الضخمة بالطبع في استحداث مجموعة كبيرة من الوظائف المحلية الجديدة.
وفي هذا السياق، يتم حاليًا تعيين خبراء محليين بعدة تخصصات من قبل الشركة مثل التجارة والهندسة والتطبيقات والتعليم والتطوير؛ تماشيًا مع سياسة توطين الوظائف في جميع أنحاء المملكة.
وتتواجد شركة بيكمان كولتر في السوق السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وكانت تقوم بالأعمال التجارية من خلال شركائها، إلى أن بادرت في العام 2017م بالدخول في مشروع مشترك مع شريك سعودي محلي. وقد استحوذت الشركة الآن على كامل الأسهم التي يملكها ذلك الشريك في المملكة العربية السعودية، وهي خطوة جبارة تدعم خطط الشركة لبناء مكانة رائدة لها في السوق السعودي وأسواق المنطقة.
وفي هذا السياق، قال ربيع زريق المدير العام لشركة بيكمان كولتر في المملكة العربية السعودية: "إن رؤية المملكة 2030 تبشر ببرامج واعدة لتحقيق الإصلاح والتغيير الإيجابي في أنظمة وسوق الرعاية الصحية في المملكة، ونحن في بيكمان كولتر نؤمن بمستقبل واعد لهذه الأنظمة وهذا السوق، ونلمس وجود فرص هائلة في هذا التغيير السريع التطور، ولذلك فإننا نركز بشدة على أهمية مضاعفة الجهود المؤدية إلى زيادة تواجدنا ونمونا في السوق السعودي".
وأضاف زريق: "لقد أكملنا مؤخرًا عملية الاستحواذ على كامل الأسهم التي يملكها الشريك المحلي الذي كنا نعمل معه في إطار مشروع مشترك منذ عام 2017م، وسنتمكن بعد هذه الخطوة من إدارة جميع أعمالنا والتحكم بها هنا في المملكة، ونتطلع حاليًا إلى توسيع نطاق عملياتنا، وإلى زيادة توظيف المواهب المحلية، وجلب أحدث وأهم التقنيات إلى السوق السعودي؛ وذلك لإثراء تجربة المستخدم والمريض".
ويكمن مفتاح نجاح وتوسع الشركة داخل المملكة في التركيز على نشر أحدث الابتكارات في مجال أتمتة ومعلوماتية المختبرات الطبية، ومساعدتها على زيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة سير العمل فيها، وتقليص مدة ووقت التشخيص المرضي.
من جهته قال سعيد القحطاني المدير التنفيذي في الشركة مختتمًا: "إننا في بيكمان كولتر نسعى لأن نقدم لعملائنا في المنطقة المهارات العالية والحلول المبتكرة التي يصعب الحصول عليها في أي مكان آخر في المملكة، تلك المهارات والحلول التي ستساعد المختبرات الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية على تعزيز أدائها وتحقيق رؤية المملكة 2030 بنجاح وكفاءة عالية، والأهم من ذلك ستساعد على تحسين جودة الرعاية الصحية للمرضى في جميع أنحاء المملكة".
عن بيكمان كولتر
نضطلع في بيكمان كولتر بمهمة تعزيز الرعاية الصحية لكل شخص من خلال تطبيقنا لقوة العلم والتكنولوجيا في أعمالنا ومن خلال شغف وإبداع فريق عملنا في إنجاز مهمته، بغية تعزيز دور المختبر التشخيصي في تحسين نتائج الرعاية الصحية للجميع.
وتُستخدم أنظمتنا التشخيصية في إجراء الاختبارات الطبية الحيوية المعقدة، وتوجد في المستشفيات والمختبرات المرجعية المتخصصة وفي معظم مراكز الأطباء حول العالم. ونقوم بذلك من خلال رفع مستوى الاهتمام الصحي وإتاحة فوائد الأتمتة المركزية للجميع، وتقديم رؤى أعمق للمعلوماتية السريرية، وتحرير القيمة الكامنة من خلال الشراكة الفاعلة.
الموقع الإلكتروني: www.beckmancoulter.com