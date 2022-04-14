بينالي الدرعية تعلن المشاركين في أول نسخة من "بينالي الفنون الإسلامية" بجدة

وسيقدم بينالي الفنون الإسلامية الحدث الأول من نوعه في العالم، برنامجًا ثقافيًا تتخلله مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تستعرض أشكال الفن والإبداع ومظاهر الجمال في الثقافة الإٍسلامية بين ضفتي الماضي والحاضر، ليكون بمثابة منصّة حيوية تدعم ممارسات الفنون الإسلامية وتعزز وعي الحضور والزوّار حول أهميتها باعتبارها تراثًا عريقًا يوثق تاريخًا وإرثًا عميقًا يجب صونه والمحافظة عليه لتتناقله الأجيال القادمة.