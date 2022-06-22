بينها التأكد من مستوى الانبعاثات في الأنفاق.. "الالتزام البيئي" يعتمد خطته الميدانية للحج

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله بن صايل المطيري: انطلاقًا من الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن، يتشرف كل منتسب للمركز، بالمشاركة في هذا الموسم عبر خطة عمل ميدانية أُعدت خصيصًا لموسم حج هذا العام، ويشارك فيها عدد من منسوبي المركز من مختصي الرقابة البيئية من أبناء وبنات الوطن.