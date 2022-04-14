بينها الحجم المناسب.. "كفاءة": 3 نصائح لتوفير الطاقة بعد شراء الإطارات واستخدامها

وحدد المركز 3 نصائح يمكن أن توفر الطاقة بعد شراء الإطارات واستخدامها. وقال: "ينبغي الالتزام بحجم إطار السيارة؛ لأن تغيير الحجم الموصى به، يزيد من استهلاك الوقود، ويقلل من مستوى الأداء؛ مشيرًا إلى أن النصيحة الثانية تكمن في المواظبة على وزن أذرعة السيارة بشكل دوري؛ الأمر الذي يقلل من استهلاك الوقود، ويطيل عمر المحرك".