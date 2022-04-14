بينها الحجم المناسب.. "كفاءة": 3 نصائح لتوفير الطاقة بعد شراء الإطارات واستخدامها

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة، قائدي المركبات، بمعرفة المواصفات الفنية لإطارات السيارات قبل شرائها، واختيار الإطار المناسب للسيارة، لتوفير الطاقة من جانب، والمحافظة على أداء السيارة على المدى البعيد من جانب آخر.
وقال المركز إن القدرة على اختيار الإطار المناسب للسيارة وفق الموصى به من قِبَل الشركة المصنعة، يؤدي إلى تعزيز الأداء العام للمركبة، والتخفيف من الحمل على محرك السيارة؛ وبالتالي توفير استهلاك الوقود.
وأكد المركز أن الإطارات ذات المستوى الأخضر، تُعتبر أكثر أمانًا وقت هطول الأمطار؛ لأنها أكثر تماسكًا وثباتًا على الأسطح الرطبة؛ بخلاف الأنواع ذات المستوى الأصفر أو الأحمر التي لا تثبت على الطريق.
وحدد المركز 3 نصائح يمكن أن توفر الطاقة بعد شراء الإطارات واستخدامها. وقال: "ينبغي الالتزام بحجم إطار السيارة؛ لأن تغيير الحجم الموصى به، يزيد من استهلاك الوقود، ويقلل من مستوى الأداء؛ مشيرًا إلى أن النصيحة الثانية تكمن في المواظبة على وزن أذرعة السيارة بشكل دوري؛ الأمر الذي يقلل من استهلاك الوقود، ويطيل عمر المحرك".
وأكمل: "في النصيحة الثالثة، ينبغي ضبط ضغط الإطار كما هو موصى به؛ مما يؤدي إلى زيادة عمر الإطار، والتقليل من استهلاك الوقود".