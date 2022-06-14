بينها السعودية.. دول عالمية تدرس طباعة تحذيرات صحية على كل سيجارة

تدرس عدة دول عالمية، بينها السعودية، توسيع دائرة التحذيرات الصحية على عبوات التبغ، وتعتمد الخطوة على طباعة تحذير على كل سيجارة.
وأعلنت كندا كأول دولة عزمها على تطبيق فكرة طباعة التحذيرات الصحية على كل سيجارة، وقالت وزيرة الصحة الكندية إن بلادها ستقوم بتضمين تحذيرات صورة فعلية على عبوات منتجات التبغ بشكل عام، إلى جانب ذلك ستعمل على وضع تحذيرٍ على كل سيجارة.
وأشارت تقارير كندية إلى أن عديداً من دول العالم، من بينها السعودية وأمريكا ودول أوروبية، تدرس طرقاً متنوعة لمكافحة التدخين والتحذير منه، ومن ضمنها طريقة طباعة تحذيرات صحية متنوعة على كل سيجارة، حيث يتوقع أن يطبق عديد من دول العالم الفكرة ذاتها خلال العامين المقبلين.
وتساعد إضافة التحذيرات الصحية الى منتجات التبغ الفردية على ضمان وصول هذه الرسائل الأساسية إلى المدخنين، وخاصة الشباب منهم.
قال روب كننغهام، كبير محللي السياسات في جمعية السرطان الكندية، إنه يأمل في أن تصبح التحذيرات المطبوعة مباشرة على السجائر شائعة دولياً، كما هو الحال مع التحذيرات الموجودة على العبوات.
يُشار إلى أن بيانات الموقع العالمي "دا توباكو أطلس" المتخصص في مكافحة التدخين، كشفت انخفاض أعداد المدخنين في السعودية الى ما يزيد على الثلث أخيراً بعد فرض الضرائب على التبغ وتشديد الرقابة والقوانين على التبغ بكل أنواعه، إلى جانب التوعية الصحية المستمرة.