بينها السعودية.. دول عالمية تدرس طباعة تحذيرات صحية على كل سيجارة

وأشارت تقارير كندية إلى أن عديداً من دول العالم، من بينها السعودية وأمريكا ودول أوروبية، تدرس طرقاً متنوعة لمكافحة التدخين والتحذير منه، ومن ضمنها طريقة طباعة تحذيرات صحية متنوعة على كل سيجارة، حيث يتوقع أن يطبق عديد من دول العالم الفكرة ذاتها خلال العامين المقبلين.