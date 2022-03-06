بينها الطائرة المسيرة "عاصف".."إنترا" السعودية تشارك بمنظومات مميزة في معرض الدفاع

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة إنترا للتقنيات الدفاعية المهندس عبدالسلام الغامدي، أن "إنترا" تشارك في معرض الدفاع العالمي الذي انطلق اليوم (الأحد) في الرياض، بمجموعة من المنظومات المتميزة بينها منظومة عاصف المميزة.
وأوضح "الغامدي" في تصريح لقناة "الإخبارية"، أن "عاصف" تعد منظومة طائرة من دون طيار هجينة، بخاصية الإقلاع والهبوط العمودي لأغراض الاستطلاع.
وأضاف أن "انترا" شركة سعودية متخصصة في منظومات الطائرة دون طيار، والأنظمة المساندة لها، وهي مرخصة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
ولفت إلى أنه سيجري تدشين منظومة إستراتيجية كبيرة، لأغراض الاستطلاع بمواصفات عالية، من بينها التحليق لمدة 50 ساعة، على ارتفاع 45 ألف قدم.
يشار إلى أن موقع قناة "الحرة" الأمريكية نشر خبراً عن مشاركة "إنترا" في معرض الدفاع العالمي حمل عنوان "السعودية تعمل على إنتاج طائرة مسيرة محلية الصنع".