بينها الطائرة المسيرة "عاصف".."إنترا" السعودية تشارك بمنظومات مميزة في معرض الدفاع

ذكر الرئيس التنفيذي لشركة إنترا للتقنيات الدفاعية المهندس عبدالسلام الغامدي، أن "إنترا" تشارك في معرض الدفاع العالمي الذي انطلق اليوم (الأحد) في الرياض، بمجموعة من المنظومات المتميزة بينها منظومة عاصف المميزة.