بينها تقرير "الصحة" عن كورونا.. مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش عدداً من الموضوعات

واطلّع المجلس على عدد من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال تقرير أداء الأجهزة الحكومية، والذي اشتمل على نظرة على الأداء العام للأجهزة "نتائج مؤشرات الأداء"، وحالة المبادرات، ونتائج أبرز المؤشرات الدولية، وتقييم ممارسات إدارة الأداء، ونتائج قياس تجربة المستفيد.