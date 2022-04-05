بينهم متعاطي ومحتال.. "فيديو" يرصد إطاحة رجال الأمن بمرتكبي عدة جرائم

كما ألقت شرطة القصيم، القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في النصب والاحتيال على بعض مربي الماشية بالشراء منهم وعدم الدفع لهم، بعد إيهامهم بدفع مبلغ الشراء على حساباتهم البنكية ثم إغلاق هاتفه.