بينهم متعاطي ومحتال.. "فيديو" يرصد إطاحة رجال الأمن بمرتكبي عدة جرائم

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو، عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، الإعلان عن إلقاء شرطة محافظة جدة، قسم التحريات والبحث الجنائي، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو وهو يتعاطى مواد مخدرة.
وألقى الأمن العام، القبض على ستة مواطنين ومقيم من الجنسية التشادية ارتكبوا جرائم سرقة 26 مركبة، واستخدامها في تنفيذ كسر زجاج مركبات متوقفة والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات.
فيما ألقت شرطة منطقة القصيم، إدارة التحريات والبحث الجنائي، القبض على مواطنين نفذا عملية سطو على محل تجاري، وسلبا مبلغ ستة آلاف ريال، والهرب باستخدام مركبة بلوحات مسروقة.
كما ألقت شرطة القصيم، القبض على مواطن ارتكب حوادث جنائية تمثلت في النصب والاحتيال على بعض مربي الماشية بالشراء منهم وعدم الدفع لهم، بعد إيهامهم بدفع مبلغ الشراء على حساباتهم البنكية ثم إغلاق هاتفه.