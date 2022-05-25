بين ألم البتر وأمل القبول.. أسرة مريض بمكة تناشد وزارة الصحة التدخل

وقال ذوو المريض: إن المستشفى الذي يرقد فيه يفتقر لتخصص الأوعية الدموية، وقرر بتر القدم من تحت الركبة وإجراء العملية يوم الخميس غداً، لافتين إلى أن مريضهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويغسل كلى كل 3 أيام في الأسبوع، وهو مريض قلب وسكر وضغط، ولا يرى بإحدى عينيه.