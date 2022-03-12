بين تمكين المرأة والتصنيع العسكري.. قرارات وتحولات على طاولة "سوق العمل"

يواصل برنامج سوق العمل عرض حلقاته بالشراكة الإستراتيجية مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام على قناة روتانا خليجية، ويحل كبير الإداريين بالهيئة العامة للصناعات العسكرية وأمين اللجنة الإشرافية لمعرض الدفاع العالمي سلطان المالك، ضيفاً على فقرة الحدث في مقر الهيئة.
ويتناول "المالك"، في لقائه، الحديث عن معرض الدفاع العالمي الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـحفظه الله- وتوجيه سمو ولي العهد، بإقامة المعرض على أن يكون واحداً من أكبر 3 معارض دفاع على مستوى العالم، كما يتحدث "المالك" عن أثر المعرض الإيجابي على تنمية رأس المال البشري، وانعكاسه على دعم جهود برامج توطين الصناعات والعسكرية، إضافة إلى تمكين المرأة في القطاع.
وبمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس، خصص البرنامج ملف حلقة هذا الأسبوع للحديث عن تمكين المرأة في المناصب القيادية بشركات الموارد البشرية، وأهم القرارات التي أسهمت في إحداث تحول نوعي للمرأة السعودية، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، إذ ستحل نوران الوقداني، مديرة الالتزام والحوكمة بشركة مهارة للموارد البشرية، وسارة العصيمي مشرفة قسم إثراء المعرفة في شركة أبدال للموارد البشرية، ضيفتَي الفقرة بالاستديو، إضافة إلى بقية فقرات البرنامج التي تتنوع بين أحداث القطاع وآخر الأرقام والإحصاءات واستطلاع سؤال الشارع.