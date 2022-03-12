بين تمكين المرأة والتصنيع العسكري.. قرارات وتحولات على طاولة "سوق العمل"

وبمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس، خصص البرنامج ملف حلقة هذا الأسبوع للحديث عن تمكين المرأة في المناصب القيادية بشركات الموارد البشرية، وأهم القرارات التي أسهمت في إحداث تحول نوعي للمرأة السعودية، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، إذ ستحل نوران الوقداني، مديرة الالتزام والحوكمة بشركة مهارة للموارد البشرية، وسارة العصيمي مشرفة قسم إثراء المعرفة في شركة أبدال للموارد البشرية، ضيفتَي الفقرة بالاستديو، إضافة إلى بقية فقرات البرنامج التي تتنوع بين أحداث القطاع وآخر الأرقام والإحصاءات واستطلاع سؤال الشارع.