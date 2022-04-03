بين "مؤيد ومعارض".. الدراسة في رمضان ليست بدعة؟ وهذه نصائح تربوية للطلاب والطالبات

وفي هذا الصدد، قال أستاذ الدراسات العليا بقسم التربية بالجامعة الإسلامية البروفيسور "عادل بن عايض المغذوي" لـ"سبق" تعليقًا على تباين الآراء داخل المنظومة التعليمية ما بين مؤيد ومعارض وممتعض: أرى أن من البديهيّ ما تمّ تداوله في الفترة القصيرة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ما بين مؤيد ومعارض ومتقبل وممتعض؛ نظرًا لأن الدراسة هذا العام في رمضان جاءت بعد طول غياب يصل إلى خمسة عشر عامًا، إذا علمنا أن آخر عام دراسي كان في رمضان هو عام ١٤٢٨هـ، فبالتالي عبّر أفراد المجتمع بجميع أطيافه وفئاته عمّا يعتمل بين جوانحهم تجاه هذا القرار.