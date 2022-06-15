بين مؤيد ومعارض.. "سبق" تستطلع آراء التربويين حول حفلات التخرج في المدارس

انقسم العديد من التربويين بين مؤيد ومعارض لحفلات التخرج للطلاب أو الطالبات، التي تقام في العديد من المدارس.. فالمعارضون يرون فيها تكاليف مالية على أولياء الأمور، وكذلك عدم الإنصاف والعدل لتكريم الطلاب أو الطالبات جميعهم دون مراعاة لمستوياتهم التعليمية. والمؤيدون يرون فيها دافعًا لمزيد من التألق والإبداع لدى الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية الأخرى أو الجامعية.