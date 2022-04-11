بين "مصر" و"صالح".. ما الفهم الخاطئ في "وَأَرۡسِلۡ فِی ٱلۡمَدَاۤىِٕنِ حَـٰشِرِینَ"؟

ففي الآية 111 من سورة الأعراف "قَالُوۤا۟ أَرۡجِهۡ وَأَخَاهُ وَأَرۡسِلۡ فِی ٱلۡمَدَاۤىِٕنِ حَـٰشِرِینَ"، يظن بعض الناس أن المدائن في الآية هي مدائن صالح المعروفة، والصواب أن المراد بها مدن مصر.