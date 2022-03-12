"بي أيه إي سيستمز" تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي

وتواجدت "بي أيه إي سيستمز" مع شركائها في المملكة العربية السعودية، بي أيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب، والدولية لهندسة النظم، والشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد، حيث تم إبراز قدراتها التي كانت نتيجة التزام الشركة بإستراتيجيات التوطين ونقل المعرفة، والتي تشمل التدريب والتطوير وإدارة وأمن المعلومات والبيانات، إضافة إلى إدارة سلاسل الإمداد.