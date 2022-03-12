"بي أيه إي سيستمز" تختتم مشاركتها في معرض الدفاع العالمي

حظي جناح شركة بي أيه إي سيستمز بإقبال كبير من المسؤولين والقيادات في قطاع الدفاع من المملكة وخارجها، بجناحها في معرض الدفاع العالمي الذي أقيم في مدينة الرياض، حيث شاركت الشركة كراعٍ داعمٍ للمعرض وشريكٍ لبرنامج مواهب المستقبل الذي خُصص له اليوم الرابع من أيام المعرض.
وقامت الشركة بدعم مركز القيادة والتحكم في المعرض، من منطلق القدرات الكبيرة التي تمتلكها في مجال التوافق العملياتي، إضافة إلى عديدٍ من القدرات الحالية والمستقبلية، التي تم تطويرها بهدف تزويد القادة بإمكانات متقدمة لإدارة المعلومات والقيادة والتحكم عبر بيئة متعددة المجالات، لاتخاذ قرارات سريعة في ظل المتغيرات العملياتية.
واستعرضت "بي أيه إي سيستمز" أيضاً، أحدث القدرات التي تربط المنظومات المتقدمة في المجالات الجوية والبرية والبحرية والسيبرانية التي توفر صورة شاملة تساعد على اتخاذ القرارات الحاسمة بشكل دقيق وسريع.
إلى جانب ذلك، قامت الشركة بعرض القدرات المستقبلية للقتال الجوي، إضافة إلى عديد من النماذج والتقنيات الجاري تطويرها بما في ذلك طائرة الشحن الكهربائية المسيرة T-650، والطائرة دون طيار PHASA-35 التي تعمل بالطاقة الشمسية.
وتواجدت "بي أيه إي سيستمز" مع شركائها في المملكة العربية السعودية، بي أيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب، والدولية لهندسة النظم، والشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد، حيث تم إبراز قدراتها التي كانت نتيجة التزام الشركة بإستراتيجيات التوطين ونقل المعرفة، والتي تشمل التدريب والتطوير وإدارة وأمن المعلومات والبيانات، إضافة إلى إدارة سلاسل الإمداد.
تجدر الاشارة إلى أن "بي أيه إي سيستمز" تعمل في السعودية منذ أكثر من نصف قرن، ضمن شراكات تاريخية في مختلف مجالات الدفاع والأمن للإسهام في بناء صناعة دفاع سعودية.