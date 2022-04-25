بـ 10 ملايين دولار.. اتفاقيتا تعاون لتقديم مساعدات طبية للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة

وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى مع منظمة الصحة العالمية دعم الاستجابة الصحية الطارئة للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، عبر تأمين وتوزيع الإمدادات الطبية الطارئة بما يتماشى مع تقييمات الاحتياجات التي تحددها السلطات الصحية في جمهورية بولندا وتوزيعها على المراكز والمرافق الصحية في مناطق تواجد اللاجئين، وتشمل الإمدادات الطبية للأمراض غير المعدية مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها، والإمدادات الطبية للأمراض التي يمكن الوقاية منها من خلال اللقاحات بما في ذلك الحصبة وشلل الأطفال، وتوزيع الإمدادات الطبية الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل الرئوي، فضلاً عن تقديم الإمدادات الطبية الخاصة بدعم مواجهة جائحة (كوفيد-19)، حيث يستفيد منها 1.000.000 فرد.