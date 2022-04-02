بـ219 مراقبًا.. "أمانة جازان" تبدأ خطتها الاستثنائية خلال رمضان

أنهت أمانة منطقة جازان استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك للعام ١٤٤٣هـ، واعتمد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، خطة عمل استثنائية لشهر رمضان المبارك لهذا العام توزعت على فترتين صباحية ومسائية؛ لضمان تغطية الأعمال والخدمات المقدمة طوال اليوم.
وركزت الخطة على تنفيذ عدد من الجولات الرقابية التفتيشية الاستباقية لبعض المنشآت الغذائية؛ للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك بصفة خاصة، وقد تم تخصيص 219 مراقبًا مختصًّا في أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة الـ٢٥ المرتبطة بها؛ لتنفيذ الجولات الرقابية الميدانية وذلك لتكثيف أعمال الرقابة على الاشتراطات الصحية.
وأوضح وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم الخياط، أن تكثيف أعمال الرقابة الصحية، يستمر على المنشآت الغذائية والتموينية ومحلات الصحة العامة والمطاعم والبوفيهات ومستودعات الأغذية، وتسير الخطة وفق النطاقات المحددة للمراقبين على مدار ساعات العمل المحددة لكل مراقب.
وأشار "الخياط" إلى أن عدد المحلات التي يقوم المراقب الصحي بالتفتيش عليها، لا تقل عن 8 محلات خلال جولاته اليومية والتي يتم رصدها يوميًّا، وسيتم تحرير المخالفات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية، وتوفير الاشتراطات الصحية، وتسجيلها على منصة "امتثال".
وأكد أن الأمانة تركّز على أعمال النظافة العامة، وتفريغ الحاويات، وإزالة الأثاث المستعمل من الأحياء بمضاعفة القدرة الترددية للمعدات، وزيادة أعداد العمالة وورديات العمل؛ لما يتخلل شهر رمضان من ازدياد في كميات النفايات المنتجة من المنازل والأسواق؛ حيث أكدت الأمانة على جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالوقت المحدد لإخراج النفايات إلى الحاويات المخصصة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً إلى العاشرة مساء، وحسب التعليمات الموضحة على الحاويات في الأحياء، وتقوم الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها، بتقديم خدمات النظافة من خلال (679) معدة وآلية مخصصة لأعمال النظافة والتخلص من النفايات، ويشارك عدد (4884) من الكوادر البشرية في أعمال النظافة، مع استمرار تكثيف أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة للمواقع العامة؛ من خلال فِرَق متخصصة تتكون من (955) معدة مخصصة لأعمال الإصحاح البيئي بكادر فني يفوق 690 فردًا.
ولفت إلى أن أمانة المنطقة والبلديات المرتبطة بها لم تُغفل دور المشاركة المجتمعية؛ حيث تم الاستعانة بعدد من المتطوعين والمتطوعات لدى الأمانة والبلديات، كما أن الفِرَق الرقابية سوف تتعامل بحزم مع جميع مخالفات الصحة العامة والإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات، وندعو جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم الموحد للبلاغات البلدية (940).