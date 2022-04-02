بـ219 مراقبًا.. "أمانة جازان" تبدأ خطتها الاستثنائية خلال رمضان

وأكد أن الأمانة تركّز على أعمال النظافة العامة، وتفريغ الحاويات، وإزالة الأثاث المستعمل من الأحياء بمضاعفة القدرة الترددية للمعدات، وزيادة أعداد العمالة وورديات العمل؛ لما يتخلل شهر رمضان من ازدياد في كميات النفايات المنتجة من المنازل والأسواق؛ حيث أكدت الأمانة على جميع المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالوقت المحدد لإخراج النفايات إلى الحاويات المخصصة ‏ابتداءً من الساعة السادسة مساءً إلى العاشرة مساء، وحسب التعليمات الموضحة على الحاويات في الأحياء، وتقوم الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها، بتقديم خدمات النظافة من خلال (679) معدة وآلية مخصصة لأعمال النظافة والتخلص من النفايات، ويشارك عدد (4884) من الكوادر البشرية في أعمال النظافة، مع استمرار تكثيف أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة آفات الصحة العامة للمواقع العامة؛ من خلال فِرَق متخصصة تتكون من (955) معدة مخصصة لأعمال الإصحاح البيئي بكادر فني يفوق 690 فردًا.