بـ23 لغة.. "السديس" يُدشِّن "بلغاتكم نرحب بكم" في المسجد الحرام

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حملة "بلغاتكم نرحب بكم ميدانيًّا"، التي تُعنى بخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام، وإرشادهم بـ(23) لغة، من خلال (100) مرشد موزعين داخل المسجد الحرام على مدار (24) ساعة.
وقال الدكتور السديس إن الحملة تهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بعدد من اللغات العالمية التي تعين حجاج بيت الله الحرام، وتذلِّل الصعوبات من خلال التحدُّث بلغاتهم.
وشدَّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على سلاسة أسلوب المترجم، وتوافُر القدرة على التعبير بلغة واضحة وغير معقدة، وأهلية المترجم العلمية ومعرفته التامة باللغة العربية واللغة المترجَم إليها، ووفرة المعاني والمفردات اللغوية لدى المترجم باللغتين المصدر والهدف.