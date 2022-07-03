بـ23 لغة.. "السديس" يُدشِّن "بلغاتكم نرحب بكم" في المسجد الحرام

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حملة "بلغاتكم نرحب بكم ميدانيًّا"، التي تُعنى بخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام، وإرشادهم بـ(23) لغة، من خلال (100) مرشد موزعين داخل المسجد الحرام على مدار (24) ساعة.