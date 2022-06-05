محليات
بـ46 مئوية.. الأحساء ورفحاء تسجلان أعلى درجة حرارة وأبها الأدنى
الوطني للأرصاد: ينبع والقنفذة وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90% و85%
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل كل من الأحساء ورفحاء أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، تليهما مكة المكرمة والدمام 45 درجة؛ فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ18 مئوية، وسجلت كل من ينبع والقنفذة وجازان أعلى نسبة رطوبة في الجو وتبلغ 90% و85%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن الأحساء ورفحاء سجلتا 46 درجة مئوية، ثم مكة المكرمة والدمام 45 درجة مئوية، والمدينة والرياض 43 والخرج 44 الدمام 42 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ18 درجة مئوية، تعلوها الباحة 20، ثم الطائف 21 وبيشة 23.
وسجّلت كل من ينبع والقنفذة وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90% و85%.