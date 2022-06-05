بـ46 مئوية.. الأحساء ورفحاء تسجلان أعلى درجة حرارة وأبها الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل كل من الأحساء ورفحاء أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، تليهما مكة المكرمة والدمام 45 درجة؛ فيما كانت مدينة أبها الأدنى في درجات الحرارة بـ18 مئوية، وسجلت كل من ينبع والقنفذة وجازان أعلى نسبة رطوبة في الجو وتبلغ 90% و85%.