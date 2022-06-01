بـ46 مئوية.. "الأرصاد": مكة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية؛ فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ17 مئوية، وسجلت كل من ينبع والوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90% و95%.