بـ46 مئوية.. "الأرصاد": مكة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية؛ فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ17 مئوية، وسجلت كل من ينبع والوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90% و95%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن درجات الحرارة العظمى اليوم، أن مكة المكرمة سجلت 46 درجة مئوية، والمدينة 44، والرياض 42، والدمام 40، وجدة 37 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة في أدنى القائمة بـ17 درجة مئوية، تعلوها أبها 18، ثم الطائف 22، ونجران 23، وينبع 24.
وسجلت كل من ينبع والوجه وجازان أعلى نسبة رطوبة وتبلغ 90% و95%.