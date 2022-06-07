بـ48 درجة.. حفر الباطن والأحساء والدمام الأعلى في درجات الحرارة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل حفر الباطن والأحساء والدمام 48 درجة فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ16 مئوية، وسجلت كل من الوجه وجازان وجدة، أعلى نسبة رطوبة في الجو، وتبلغ 95% و90%.