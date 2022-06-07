بـ48 درجة.. حفر الباطن والأحساء والدمام الأعلى في درجات الحرارة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل حفر الباطن والأحساء والدمام 48 درجة فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ16 مئوية، وسجلت كل من الوجه وجازان وجدة، أعلى نسبة رطوبة في الجو، وتبلغ 95% و90%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن والأحساء والدمام، سجلت 48 درجة، تليها الخرج 47، ثم الرياض 46 درجة مئوية، ومكة المكرمة والمدينة وبريدة والدوادمي ورفحاء والمجمعة 45 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة في أدنى القائمة بـ16 درجة مئوية، بعدها أبها 17 درجة.
وسجلت كل من الوجه وجازان وجدة، أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 95% و90%.