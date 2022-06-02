بـ48 مئوية.. مكة الأعلى في درجات الحرارة اليوم.. والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية، فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجلت كل من ينبع والدمام وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90%و95%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن مكة المكرمة سجلت 48 درجة مئوية، والمدينة 44 والرياض 41 والدمام 42 وجدة 38 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة في أدنى القائمة بـ 18 درجة مئوية، تعلوها أبها 19، ثم سكاكا 21 وطريف والقريات 22، والوجه 23، .
وسجلت كل من ينبع والدمام وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90%و95%.