بـ48 مئوية.. مكة الأعلى في درجات الحرارة اليوم.. والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ لافتاً إلى تسجيل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية، فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ 18 مئوية، وسجلت كل من ينبع والدمام وجازان أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 90%و95%.