بـ49 مئوية.. حفر الباطن والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ لافتًا إلى تسجيل حفر الباطن والأحساء 49 درجة؛ فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ16 مئوية، وسجلت كل من جازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة في الجو وتبلغ 95% و90%.