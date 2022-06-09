بـ49 مئوية.. حفر الباطن والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ لافتا إلى تسجيل الدمام وحفر الباطن والأحساء 49 درجة فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ 17 مئوية، وسجلت كل من جازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85%.
وأكد المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم أن حفر الباطن والأحساء والدمام سجلت 49 درجة تليها الخرج 47 والرياض سجلت 46 درجة مئوية ومكة المكرمة والمدينة وبريدة ورفحاء والمجمعة والدواسر 45 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة في أدنى القائمة بـ 17 درجة مئوية، بعدها أبها 18 درجة والقريات20 درجة.
وسجلت كل من جازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85%.