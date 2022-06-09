بـ49 مئوية.. حفر الباطن والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ لافتا إلى تسجيل الدمام وحفر الباطن والأحساء 49 درجة فيما كانت مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ 17 مئوية، وسجلت كل من جازان والقنفذة والوجه أعلى نسبة رطوبة بالجو وتبلغ 85%.