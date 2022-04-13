بـ5 لغات عالمية.. "السديس" يدشن كتاب "معالم من الحرمين" لخدمة ضيوف الرحمن

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، كتاب "معالم من الحرمين" الذي تُرجم باللغات الخمس (الأردية، والفارسية، والملاوية، والفرنسية، والإنجليزية).