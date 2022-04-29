بـ55 حقيبة طبية.. فِرق "صحة مكة" تُقدِّم الخدمات الإسعافية لزوَّار الحرم المكي

وفي هذا الصدد ذكر المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل بن حمزه مطير، أن الأفراد هم الوحدات الأساسية لبناء المجتمعات، وهم أساس قيام الدول. والمجتمع الناجح يعني دولة ناجحة، ووطنًا مزدهرًا. ولن يكون المجتمع ناجحًا إلا إذا كان الأفراد يعملون سوية لتنمية المجتمع، ويتشاركون لتحقيق العديد من الأهداف؛ ومن هنا تأتي أهمية الشراكة المجتمعية التي تسعى إلى دمج أفراد المجتمع، ووضعهم ضمن بيئة ملائمة، تجعلهم يعملون على مساعدة أنفسهم، ومساعدة الدولة والمؤسسات الحكومية على الإنتاج بشكل أفضل.