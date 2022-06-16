بـ90 مليون ريال.. "وزير الإسلامية" يدشن مشاريع خدمية للحجاج بالمشاعر المقدسة

يشار إلى أن جولة وزير الشؤون الإسلامية، بدأها بالوقوف على مسجد "الخيف" بمشعر "منى" الذي تَوَقف عامين بسبب ظروف الجائحة؛ مطلعًا على اكتمال تشغيل مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية ومعالجة الهواء بالمسجد، والتي تكتمل بنسبة 100% مرتين كل ساعة، كما وقف على مشروع فرش المسجد ومسارات دخول وخروج الحجاج التي تنفذها اللجان العاملة بالمسجد، وتفقد الشاشات الإلكترونية التي تقدم المواد الدعوية للضيوف بلغات متعددة.

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