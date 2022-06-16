بـ90 مليون ريال.. "وزير الإسلامية" يدشن مشاريع خدمية للحجاج بالمشاعر المقدسة

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عددًا من المشاريع النوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال حج هذا العام 1443هـ، بقيمة إجمالية بلغت 90 مليون ريال.
وشملت إطلاق مشاريع صيانة، وتشغيل كافة مساجد منطقة المشاعر المقدسة، ومساجد الحل، ومشروعي تكييف مسجدي المشعر الحرام وأم المؤمنين عائشة بالتنعيم، وفرش ميقاتي الجحفة ويلملم.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها "آل الشيخ" مساء يوم أمس الأربعاء، على مساجد المشاعر المقدسة؛ للاطلاع على جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، تماشيًا مع التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بتهيئة كل الخدمات لضيوف الرحمن قبل بدء موسم الحج.
وجاء المشروع الأول الذي تم تدشينه لأحد عشر عقدًا من عقود الصيانة والتشغيل، التي شملت كافة مساجد المشاعر المقدسة بقيمة إجمالية بلغت 64.735.552، شاملة عقود الصيانة، والتي يستفيد منها الحجاج خلال هذا الموسم 1443هـ.
ويختص المشروع الثاني بتحديث وتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، والذي تم الانتهاء منه بتكلفة إجمالية بلغت 3.994.870 ريالًا؛ حيث تتم عملية تنقية الهواء بحجم 132 ألف متر مكعب بمعدل ثلاث مرات في الساعة الواحدة بنسبة تنقية 100.
وجاء المشروع الثالث لاستبدال وتغيير أنظمة التكييف وتنقية الهواء بمسجد أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- بالتنعيم، بقيمة 2.929.223 ريالًا؛ حيث يهدف لضخ هواء نقي لداخل المسجد بحجم 306 آلاف متر مكعب بمعدل تغيير للهواء مرتين في الساعة بنسبة 100٪، وترشيد الطاقة الكهربائية باستخدام أجهزة صديقة للبيئة، إضافة إلى وجود غرفة تحكم ذكية عن بُعد لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة وضبط التحكم.
وشَمِلَ المشروعُ الرابع في مسجد "نمرة" بمشعر "عرفات"، توزيعَ الأحمال الكهربائية في المسجد، بتكلفة إجمالية بلغت 1.600.000 ريال، كما يعالج المشروع توزيعَ الطاقة الكهربائية والأحمال لفصل أحمال التكييف وأجهزة تنقية الهواء عن أحمال الإنارة والصوتيات في المسجد؛ باستبدال ست لوحات رئيسية بمقدرة كل لوحة 1600 أمبير، و36 لوحة كهرباء فرعية بقاطع 400 أمبير، وجميع اللوحات حديثة ومحمية ذاتيًّا.
ويهتم المشروع الخامس بإيصال المياه لمساجد الحجوزات بمداخل العاصمة المقدسة وميقات الجحفة، بمبلغ يقارب 17 مليون ريال؛ حيث يوفر المشروع تغذية المساجد بالمياه بشكل مستمر.
يشار إلى أن جولة وزير الشؤون الإسلامية، بدأها بالوقوف على مسجد "الخيف" بمشعر "منى" الذي تَوَقف عامين بسبب ظروف الجائحة؛ مطلعًا على اكتمال تشغيل مشروع تطوير أنظمة التكييف وتنقية ومعالجة الهواء بالمسجد، والتي تكتمل بنسبة 100% مرتين كل ساعة، كما وقف على مشروع فرش المسجد ومسارات دخول وخروج الحجاج التي تنفذها اللجان العاملة بالمسجد، وتفقد الشاشات الإلكترونية التي تقدم المواد الدعوية للضيوف بلغات متعددة.
وحث "آل الشيخ"، خلال لقائه المشاركين في أعمال الوزارة بالحج، على تقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، وبذل مزيد من الجهد كي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة، كما أكد متابعة كل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والرفع بتقارير دورية عن مستوى الخدمات، وتوظيف التقنية الحديثة لمواكبة رؤية المملكة 2030.
رافق وزير الشؤون الإسلامية، خلال جولته التفقدية، عددًا من وكلاء الوزارة ومديري العموم بديوان الوزارة وفرعها بمكة المكرمة، وعدد من مهندسي الصيانة والتشغيل بالفرع والشركات والمؤسسات العاملة في مساجد المشاعر المقدسة.