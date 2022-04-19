‫ بـ9.982 مليار ريال سعودي.. المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر أبريل 2022م

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 6.402 مليار ريال سعودي (ستة مليارات وأربعمائة واثنان مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 3.580 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وخمسمائة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي.