"الدوسري" يكرّم الفائزين بجائزة التميُّز الإعلامي من الجھات والأفراد لعام 2023

كرّم وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، الفائزين بجائزة التميُّز الإعلامي لعام 2023 من الجھات والأفراد في نسختھا الرابعة، التي أُقيمت بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية مساء اليوم، بقاعة فندق فورسيزونز في برج المملكة بالرياض، بحضور عددٍ من الإعلاميين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.