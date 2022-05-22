تأجيل محاكمة المجلة المسيئة للرسول.. "العتيبي": الجمعيات الفرنسية تجاهلتنا

وتفصيلاً، جاء ذلك بعدما قررت محكمة باريس في يناير الماضي رفض النظر في القضية بحجة أن المحامي العتيبي لم يكن مستهدفًا شخصيًّا بالتعليقات المزعومة المتعلقة بالسب العلني والإهانة على أساس الدين، وأشارت إلى أنه يمكن للمدعي العام فقط أو المنظمة أو الجمعية المفوضة وفقًا للمادة 48-1 رفع دعوى عامة بشأن جريمة التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف، وهو ما لم يكن كذلك؛ إذ تم رفع الدعوى بواسطة عثمان العتيبي، باسمه الشخصي.