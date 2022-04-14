تأخر حارس مدرسة بالمحايل يتسبب في أزمة وعامل نظافة ينقذ الموقف

واشتكى أولياء أمور الطالبات من الموقف الذي نتج عنه تزاحم المركبات وبقاء الطالبات خارج أسوار المدرسة وتحت أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب تأخر البعض عن أعمالهم لحرصهم على عدم المغادرة قبل التأكد من سلامة الموقف وفتح أبواب المدرسة خوفًا على بناتهم.