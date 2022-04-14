تأخر حارس مدرسة بالمحايل يتسبب في أزمة وعامل نظافة ينقذ الموقف

تسبب التأخر في فتح باب مدرسة متوسطة وثانوية خميس مطير للبنات بمحايل عسير في الوقت المحدد للدوام صباح اليوم في بقاء الطالبات والمعلمات وأولياء أمورهن أمام بوابة المدرسة، قبل أن ينقذ عامل نظافة الموقف ويفتح الباب.
واشتكى أولياء أمور الطالبات من الموقف الذي نتج عنه تزاحم المركبات وبقاء الطالبات خارج أسوار المدرسة وتحت أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجة الحرارة، إلى جانب تأخر البعض عن أعمالهم لحرصهم على عدم المغادرة قبل التأكد من سلامة الموقف وفتح أبواب المدرسة خوفًا على بناتهم.
وعلمت "سبق" أن التأخر في فتح الباب في الوقت المعتاد يعود إلى حدوث ظرف طارئ لحارس المدرسة أدى إلى تأخره عن الحضور لبعض الوقت.