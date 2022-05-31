تأسيس مركز بقدرة إنتاجية عالية لتسلسل الجينوم ضمن "مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية"

تتخذ شركة "أم جي آي تيك المحدودة" من مدينة شنجن في الصين مقرًا لها، وتعمل في إطار التزامها بابتكار الأدوات والتقنيات الحيوية اللازمة لتوجيه دفة بحوث العلوم الحياتية عبر الابتكارات الذكية. واعتمادًا على تقنياتها الخاصة، تركز الشركة على بحوث وتطوير وإنتاج وبيع أجهزة التسلسل الجيني، والكواشف والمنتجات ذات الصلة لدعم بحوث العلوم الحياتية، الزراعة، الطب الدقيق، والرعاية الصحية. وتعد الشركة رائدة في إنتاج التقنيات الإكلينيكية للتسلسل الجيني ذات القدرات الإنتاجية العالية*، وتشمل منصاتها المتخصصة العديد من المجالات الطبية: التسلسل الجيني*، والتصوير الطبي، وأتمتة المختبرات. وتتمحور رسالة الشركة حول تطوير أدوات العلوم الحياتية المتقدمة لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية. ولمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة أو متابعة حساباتها عبر Twitter ، LinkedIn ، YouTube.