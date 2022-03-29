تأكيدًا لتفوّق المملكة.. "النيوزويك" تختار المركز الطبي الدولي ضمن أفضل مستشفيات العالم

وفرضت الأزمة على المستشفيات الرائدة في العالم ارتجال حلول سريعة لإنقاذ الموقف، وكان من أبرزها في ذلك محلياً وإقليمياً المركز الطبي الدولي، وفي الوقت ذاته؛ كان على تلك المستشفيات ألا تتخلى عن التزاماتها بتقديم أعلى مستويات الجودة في رعاية المرضى، وفي النظافة الفائقة، وفي إدارة العزل الصحي.