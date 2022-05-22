"تأملات في الفن السعودي والعالمي".. نشاط طلابي تُطلقه وزارتان هنا تفاصيله

أطلقت وزارتا الثقافة والتعليم، نشاطاً لا صفيّاً بمسمى "تأملات في الفن السعودي والعالمي"، بهدف رفع مستوى معرفة الطلاب والطالبات بأهم الأعمال الفنية في المملكة والجزيرة العربية وحضارات العالم المختلفة على مر العصور، ورفع الوعي والذائقة الجمالية لدى الطلاب والطالبات من خلال التعرف على أهم مكونات وعناصر التحف الفنية المشهورة في العالم، وربط تلك الأعمال بالفن السعودي.