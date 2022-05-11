تاه في الصحراء منذ الأحد.. العثور على حارس الأمن المفقود في صحراء تبوك بصحة جيدة

وتعود قصة فَقْد الشاب ذي الـ٤٥ عامًا، الذي يعمل حارس أمن في إحدى الشركات المتعاقدة معها شركة إعلامية كبرى، تقوم بتصوير أحد الأعمال الدرامية في صحراء مركز "بجدة"، وبحسب رواية أحد أعضاء فريق إنجاد التطوعي، إلى أن الشاب بعد وصوله لمقر عمله مساء الأحد أوقف السيارة في مواقف الشركة، وترجل من سيارته سيرًا على الأقدام للذهاب لموقع التصوير، وهو في الطريق ذهب يبحث عن شبكة اتصال، ولكن الجبال والرمال تشابهت عليه؛ وتاه بالصحراء؛ فكان يبتعد عن الموقع أكثر فأكثر حتى خارت قواه، وبدأ يرمي حقيبته وسترته بعد أن فقد الأمل بالنجاة، ثم آوى لصخرة ارتمى تحتها، ويبدو أنه كان يستظل بها.