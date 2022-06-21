تبادل ثقافي وعمالة ماهرة.. علاقة وثيقة تربط المملكتين السعودية والأردنية

وقد تم إنشاؤها تنفيذًا للاتفاقيات الثقافية المبرمة بين البلدين الشقيقين لتنسيق العمل الثقافي بين البلدين، والإشراف على جميع الطلبة الدارسين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومتابعة كل ما يتعلق بهم.. وتمثل حلقة الوصل بين وزارة التعليم وغيرها من القطاعات المعنية في المملكة العربية السعودية، والمؤسسات الثقافية والأكاديمية والتعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.